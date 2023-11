Inšpektorji med nadzorom gostincev odkrili več nepravilnosti

Ljubljana, 28. novembra - Gradbeni in tržni inšpektorji so v skupnem nadzoru nad gradnjo in uporabo gostinskih objektov odkrili številne kršitve. Veliko objektov denimo ni imelo ustreznih upravnih dovoljenj, so sporočili iz Inšpektorata RS za naravne vire in prostor. Med drugim so odkrili nezakonito spremembo namembnosti hotelskega bazena v sobe.