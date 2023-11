Težave v delovanju portala za paciente ZD Ljubljana

Ljubljana, 28. novembra - V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana zaznavajo težave pri delovanju portala za paciente in posamičnih telefonskih povezav. Vsem, ki nujno potrebujejo storitve, v ZD svetujejo, naj jih obiščejo osebno. Napako bodo predvidoma odpravili še danes, so napovedali na družbenem omrežju X. Ob tem so se pacientom opravičili in jih prosili za razumevanje.