Vreme: Dopoldne bodo padavine od zahoda povsod ponehale in oblačnost se bo trgala

Ljubljana, 28. novembra - Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna manjša ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, ob morju in na Goriškem okoli 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo pretežno jasno. Popoldne bo na Štajerskem in v Prekmurju zapihal južni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na četrtek se bo pooblačilo. V južni, zahodni in osrednji Sloveniji se bodo že zjutraj začele pojavljati padavine, ki se bodo hitro razširile proti vzhodu. Sprva bo meja sneženja precej nizko, a se bo do poldneva že dvignila nad okoli 1500 metri nadmorske višine, nato še višje. V petek bo deževalo. V noči na soboto se bo meja sneženja od severovzhoda spuščala.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo, severnim Sredozemljem in zahodnim Balkanom je območje nizkega zračnega tlaka. Prva vremenska fronta je prešla Slovenijo, druga jo bo predvidoma zvečer. Nad naše kraje v višinah od severozahoda doteka vse hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dež od zahoda ponehal, najkasneje v krajih vzhodno od nas. V Alpah severno od nas bo snežilo. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. V sredo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekaj povečane nizke oblačnosti bo v notranjosti Hrvaške.

Biovreme: Danes dopoldne se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. Zvečer in v noči na sredo bo obremenitev popustila in v sredo bo vpliv vremena na počutje ugoden.