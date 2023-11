Večer o stanju v zdravstvu (28. 11.)

Maribor, 27. novembra - Jana Juvan v komentarju Izredni kaos piše o novem interventnem zakonu in stanju v zdravstvu. Avtorica poudarja, da je zakon na noge spravil zdravništvo, saj pravijo, da hoče uzakoniti prisilno delo. Sicer bi to veljalo le v posebnih okoliščinah, a v zdravstvu so takšne ali drugačne izredne razmere že stalnica, meni.