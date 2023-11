Vreme: Deževno

Ljubljana, 27. novembra - Ponoči bodo manjše padavine zajele večji del Slovenije. Meja sneženja se bo spuščala in bo jutri zjutraj večinoma med 500 in 800 metri nadmorske višine. Najnižje jutranje temperature bodo od ena do pet, v alpskih dolinah malo pod nič, ob morju okoli osem stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek dopoldne bo dež od zahoda povsod ponehal in oblačnost se bo trgala, popoldne in zvečer bodo posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od tri do osem, ob morju in na Goriškem okoli deset stopinj Celzija.

Obeti: V noči na sredo se bo razjasnilo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. V sredo bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla.

V četrtek bo spet oblačno, na zahodu bo že zjutraj ali dopoldne začelo deževati, dež se bo čez dan razširil nad osrednjo Slovenijo.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo je ciklon z vremensko fronto, ki se bliža Alpam in bo jutri prešla naše kraje Pred njo doteka k nam od jugozahoda toplejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo dež prehodno razširil nad vse sosednje pokrajine. V alpskih dolinah bo meja sneženja nizko.

V torek bo dež od zahoda ponehal, najkasneje v krajih vzhodno od nas.