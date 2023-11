V Beogradu zaradi groženj z bombo prekinili pouk na več šolah

Beograd, 27. novembra - Več beograjskih šol je okoli 13. ure prejelo obvestilo o podtaknjeni bombi, danes poroča srbska tiskovna agencija Beta. S srbskega ministrstva za notranje zadeve so sporočili, da je policija na terenu in da preiskuje prostore. Nekatere šole so učence zaradi groženj z bombo poslale domov.