Na Češkem množični protesti proti vladnim varčevalnim ukrepom

Praga, 27. novembra - Na Češkem danes potekajo protesti proti varčevalnim ukrepom liberalno-konservativne vlade premierja Petra Fiale. Zaradi protestov, h katerim so pozvali sindikati, so v številnih šolah danes odpovedali pouk, v podjetjih pa so morali za krajši čas prekiniti delo. Na protestnem shodu v Pragi se je zbralo več tisoč ljudi.