Zvezda filma Maestro Bradley Cooper za nadaljevanje Prekrokanih noči

Los Angeles, 28. novembra - Hollywoodski zvezdnik Bradley Cooper, ki igra slavnega dirigenta in skladatelja Leonarda Bernsteina v biografski drami Maestro, je nedavno povedal, da bi sam rad nastopil v novem nadaljevanju Prekrokanih noči. Verjetno bi se takoj vključil v Prekrokane noči 4, je povedal 48-letni igralec in režiser v podcastu The New Yorker Radio Hour.