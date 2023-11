Konec tedna pri prevozu migrantov ujeli osem tujcev

Brežice/Metlika/Obrežje/Čatež ob Savi, 27. novembra - Policisti so konec preteklega tedna na območju občin Brežice in Metlika pri prevozu migrantov prijeli osem tujcev. Dva sta pri tem poskušala pobegniti. Vsem so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami bodo privedeni pred sodnika. Policijski postopki s tujci pa še potekajo, so sporočili s PU Novo mesto.