Decembrski sejem ilustracije letos na Stritarjevi v središču mesta

Ljubljana, 27. novembra - Decembrski sejem ilustracije, ki bo tudi v 9. izdaji ponudil možnost za ogled in nakup ilustracij najvidnejših domačih ustvarjalcev, bo zaradi prenove Vodnikove domačije, kjer običajno poteka, odprt na Stritarjevi ulici v središču mesta. Od 2. do 24. decembra bo na njem sodelovalo 32 avtoric in avtorjev, dan prej ga bodo odprli tudi na spletu.