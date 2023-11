V Mariboru ob razvijanju učnih vsebin s področja gozdnega velnesa sadijo nova drevesa

Maribor, 28. novembra - Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (VSGT) Maribor je vodilni partner mednarodnega projekta ForestWell, v okviru katerega pripravljajo interdisciplinarne učne vsebine s področja gozdnega velnesa, gozdne kulinarike in gozdnega turizma. V okviru projekta bodo v Mariboru in okolici zasadili sto dreves.