Znane gostiteljice košarkarskih kvalifikacij za OI

Ženeva, 27. novembra - Izvršni odbor Mednarodne košarkarske zveze Fiba je pred današnjim žrebom skupin v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu (19.00) določil gostiteljice štirih kvalifikacijskih turnirjev. To so Grčija, Latvija, Portoriko in Španija, so sporočili iz Fibe.