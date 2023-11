V Londonu predstavili glasbo iz Auschwitza

London, 28. novembra - V Londonu so v ponedeljek predstavili glasbo, ki so jo ustvarili zaporniki Auschwitza med holokavstom. Predstavili so štiri od več kot 200 skladb, ki jih je leta 2015 odkril dirigent in skladatelj Leo Geyer, ko je tistega leta obiskal nekdanje koncentracijsko taborišče po smrti britanskega zgodovinarja in strokovnjaka za holokavst Martina Gilberta.