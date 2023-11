Pri Pagu po neurju rešili posadko poškodovane jadrnice, med njimi tudi Slovenka

Pag, 27. novembra - Pri hrvaškem otoku Pag so v soboto rešili tri člane posadke jadrnice, ki je bila poškodovana v neurju v paškem arhipelagu, so v nedeljo sporočili s hrvaškega ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo. Med člani posadke sta bila dva Hrvata in Slovenka. V nesreči ni bil nihče poškodovan.