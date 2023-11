Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 27. novembra - Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Popoldne bo na zahodu in jugu začelo rahlo deževati, do večera bo rahel dež možen tudi v osrednji Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem od 8 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.