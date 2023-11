Tudi na drugi tekmi v Ruki vsi slovenski skakalci

Ruka, 26. novembra - Slovenski smučarski skakalci so bili uspešni v kvalifikacijah tudi na drugi tekmi nove sezone svetovnega pokala v Ruki. Kvalifikacije je dobil Norvežan Johann Andre Forfang (142,6 točke), Slovenci Domen Prevc (136,8), Timi Zajc (136,3) in Anže Lanišek (133,7) pa so končali na mestih 6, 7 in 9.