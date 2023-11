Izidi biatlona (1)

* Izidi: ženske, 15 km: 1. Lisa Vittozzi (Ita) 44:03,9 (1) 2. Francziska Preuss (Nem) + 0,1 (0) 3. Vanessa Voigt (Nem) 10,1 (0) 4. Karoline Offigstad Knotten (Nor) 46,5 (1) 5. Sophia Schneider (Nem) 1:01,0 (1) 6. Lisa Theresa Hauser (Avt) 1:07,7 (0) 7. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 1:09,7 (2) 8. Marte Kraksstad Johansen (Nor) 1:29,6 (1) 9. Anna Maka (Pol) 1:52,0 (1) 10. Marit Ishol Skogan (Nor) 1:57,7 (1) ... 34. Lena Repinc (Slo) 4:00,3 (2) 45. Polona Klemenčič (Slo) 4:45,4 (4) 55. Anamarija Lampič (Slo) 5:18,1 (6) 68. Živa Klemenčič (Slo) 6:26,2 (3)