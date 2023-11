Izidi smučarskega teka v Ruki (2)

* Izidi, 20 km, skupinski start, prosto: - moški: 1. Jan Thomas Jenssen (Nor) 48:08,9 2. Michal Novak (Češ) + 0,7 3. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 2,1 4. Mika Vermeulen (Avt) 3,6 5. Simen Hegstad Krüger (Nor) 3,6 6. Paal Golberg (Nor) 3,8 7. Didrik Toenseth (Nor) 3,8 8. Andrew Musgrave (VBr) 4,6 ... 44. Miha Šimenc (Slo) 2:34,7 - vrstni red v svetovnem pokalu (3/34): 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 229 točk 2. Paal Golberg (Nor) 215 3. Michal Novak (Češ) 209 4. Erik Valnes (Nor) 202 5. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 202 6. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 183 7. Federico Pellegrino (Ita) 173 8. Andrew Musgrave (VBr) 166 ... 80. Miha Šimenc (Slo) 10