Dallas kljub 30 točkam Dončića brez pravih možnosti proti Los Angeles Clippers

Los Angeles, 26. novembra - Košarkarji Dallas Mavericks so v pretekli noči v severnoameriški ligi NBA kljub 30 točkam slovenskega asa Luke Dončića visoko, z 88:107, izgubili na gostovanju pri Los Angeles Clippers. Domačini so se izkazali predvsem v obrambi, močno so prevladovali tudi v skoku.