Prva zmaga Kanalcev v 1. DOL

Ljubljana, 25. novembra - Odbojkarji Alpacem Kanala, nekdanjega Salonita, so končno dočakali prvo prvenstveno zmago v novi sezoni. V 10. krogu prvenstva so s 3:1 premagali Krko, a so še vedno zanesljivo zadnji na lestvici. Na njej še vodi Calcit Volley, ki je bil z nekaj težavami boljši od Fužinarja Sij Metala, točko za njim zaostaja ACH Volley, ki je premagal Triglav.