Pričakovani izidi v 1. DOL za ženske

Ljubljana, 25. novembra - V 10. krogu ženskega državnega odbojkarskega prvenstva ni bilo nobenega derbija, ekipe iz prve polovice prvenstvene lestvice so se merile z ekipami iz druge. Presenečenj ni bilo, favoritinje so opravile s tekmicami, še največ dela so imele vodilne igralke Calcita, ki so proti Luki Kopru izgubile drugi niz, nekaj težav pa imele tudi v četrtem.