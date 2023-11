Bergamo, 25. novembra - Nogometaši Napolija so v 13. krogu italijanskega prvenstva serie A na gostovanju ugnali petouvrščeno Atalanto z 2:1 (1:0) in vsaj začasno napredovali na tretje mesto na razpredelnici. To bo že zvečer spet želel zasesti Milan, ki ga čaka dvoboj s šestouvrščeno Fiorentino.