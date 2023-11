Arsenal na vrhu premier lige

London, 25. novembra - Nogometaši Arsenala so nova vodilna ekipa angleške lige. V 13. prvenstvenem krogu so v gosteh z 1:0 premagali Brentford in izkoristil medsebojni remi Manchester Cityja in Liverpoola ter oba prehiteli na lestvici. Zdaj imajo na lestvici 30 točk, eno več od Cityja in dve več od Liverpoola.