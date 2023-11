Östersund, 25. novembra - Biatlonci so v Östersundu na Švedskem opravili še mešano štafeto na 4 x 6 km. Zmagala je Francija pred Norveško in Italijo, slovenska četverica Miha Dovžan, Matic Repnik, Lena Repinc in Anamarija Lampič pa je zasedla 12. mesto.