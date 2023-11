Nagrada piranesi za revitalizacijo Stare steklarske in Vrazovega trga na Ptuju

Portorož, 25. novembra - Mednarodno nagrado piranesi 2023 so prejeli arhitekti iz studia Elementarna in Koletkitva Tektonika za revitalizacijo Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami na Ptuju. Mednarodno priznanje so dobili tudi avtorji prenove Vrtca Bohinj. Nagrade in priznanja so podelili danes na 40. Piranskih dnevih arhitekture v Avditoriju Portorož.