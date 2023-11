Ob svetovnem dnevu oljk nagrade in svarila

Koper, 25. novembra - Dan pred 26. novembrom, ki ga je UNESCO razglasil za svetovni dan oljk, se je v Kopru začel Teden mladega oljčnega olja. Že v petek so podelili nagrade najboljšim pridelovalcem, na novinarski konferenci pa so poudarili, da so oljkarji v primežu podnebnih sprememb in okoljskih predpisov, ter se zavzeli za sprejetje posebnega zakona o oljkarstvu.