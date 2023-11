Švedoma uvod v sezono, Fak in Klemenčič četrta

Östersund, 25. novembra - V Östersundu na Švedskem se je s tekmo mešanih parov začela biatlonska sezona svetovnega pokala. Uvodno preizkušnjo sta dobila Šveda Sebastian Samuelsson in Hanna Öberg. Za Slovenijo sta tekmovala Jakov Fak in Polona Klemenčič, ki sta se dobro odrezala in z zaostankom 47,4 sekunde osvojila četrto mesto.