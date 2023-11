SKS: Na Pogovorni postaji o pomenu tiskanih vodnikov v času Facebook planincev

Ljubljana, 25. novembra - Na Pogovorni postaji Slovenskega knjižnega sejma (SKS) sta založba Sidarta in Mladinska knjiga gostili avtorja vodnikov Marjana Žiberno in Ireno Cerar ter gorniškega reševalca Matjaža Šerkezija. V pogovoru z naslovom O vodnikih in blodnikih so z Mojco Volkar Trobevšek spregovorili o pomenu tiskanih vodnikov v času poplave spletnih informacij.