Vreme: Danes bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo

Ljubljana, 25. novembra - Dopoldne se bo ponekod v južni in vzhodni Sloveniji še zadrževala nizka oblačnost ali pa bo megleno. Čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Na severu lahko nastane kakšna manjša snežna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.