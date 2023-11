Kopitar v deveti zaporedni gostujoči zmagi kraljev do gola in podaje

Anaheim, 25. novembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na gostovanju premagali Anaheim Ducks s 5:2. Odlično je igral tudi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, ki je v slabih 16 minutah dosegel gol in podajo. Kralji so zabeležili deveto zaporedno zmago v gosteh, Kopitar pa je s 757. asistenco izenačil rekord franšize iz mesta angelov v podajah.