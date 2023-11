Boston ostaja v vodstvu NBA, prvaki izločeni iz medsezonskega turnirja

New York, 25. novembra - Ekipa Orlando Magic je v dvoboju vodilnih ekip vzhodnega dela severnoameriške košarkarske lige NBA doma premagala Boston Celtics s 113:96, a so poraženi zeleni ostali v vodstvu celotne lige. Igralci Houston Rockets so premagali Denver Nuggets s 105:86 in branilce naslova prvaka izločili iz dodatnega turnirja med sezono.