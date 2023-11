V Mariboru moški oropal bencinsko črpalko in pobegnil

Maribor, 24. novembra - V prostorih bencinskega servisa na Čufarjevi cesti v Mariboru se je okoli 18. ure zgodil rop. Storilec je po do sedaj zbranih podatkih odtujil gotovino in zbežal v smeri Greenwiške ceste. Osumljenec je visok med 180 in 190 centimetri, suhe postave, oblečen je v črno bundo in sive na kolenih raztrgane hlače, so sporočili s Policijske uprave Maribor.