SKS: Na odru mladih o Ani Frank kot junakinji ob boku Antigone

Ljubljana, 24. novembra - Na odru mladih Slovenskega knjižnega sejma (SKS) sta literarna zgodovinarka in poznavalka življenja in dela Ane Frank Milena Mileva Blažić in režiser Vinko Möderndorfer, ki je na oder postavil predstavo o Ani Frank, spregovorila o deklici oz. mladenki, ki jo je Milena Mileva Blažič postavila ob bok junakinjam, kot sta Antigona in Ivana Orleanska.