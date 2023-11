Zaradi tehničnih težav v DZ ponovno glasovali o opozicijskem dopolnilu k zakonu o izvrševanju proračuna

Ljubljana, 24. novembra - Poslanci DZ so zaradi tehničnih težav na sredini seji danes znova glasovali o opozicijskem dopolnilu k zakonu o izvrševanju proračuna. Do napake je po ugotovitvah strokovnjakov prišlo pri posredovanju rezultata glasovanja med strojno opremo in konferenčno-glasovalnim sistemom, je povedala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.