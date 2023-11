PSG do visoke zmage nad Monacom

Pariz, 24. novembra - V obračunu ekip z vrha francoske nogometne lige sta se danes za uvod v 13. krog pomerila vodilni PSG in tretji Monaco. Uspešnejši so bili domači, ki so na koncu slavili visoko s 5:2. Parižani so z novimi tremi točkami zdaj najbližjim tekmecem pobegnili na štiri točke prednosti (30-26), Monaco ostaja tretji s 24.