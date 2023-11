Računsko sodišče generalnemu sekretariatu vlade izreklo mnenje s pridržkom

Ljubljana, 24. novembra - Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti in učinkovitosti poslovanja generalnega sekretariata vlade pri prenovi infrastrukture informacijske tehnologije. O tem so izrekli mnenje s pridržkom. O učinkovitosti poslovanja pri izvajanju izbranih projektov informatizacije pa so ugotovili, da je bilo ravnanje sekretariata delno učinkovito.