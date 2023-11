Tudi ta konec tedna ne bo minil brez zapor na avtocestah

Ljubljana, 24. novembra - Tako kot že nekaj koncev tedna bo tudi v soboto in nedeljo na avtocestnem omrežju več delovišč in posledičnih zapor oz. omejitev prometa. Med drugim bo zaprta štajerska avtocesta med Celjem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, vzdrževalna dela bodo potekala tudi na primorski, gorenjski in dolenjski avtocesti, napoveduje Dars.

Od sobote od 20. ure do nedelje do 20. ure bo popolna zaprt odsek štajerske avtoceste med priključkom Celje center in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Po pojasnilih Darsa je namreč nujna sanacija asfaltnih površin. Obvoz bo po državni cesti Celje-Maribor.

V soboto med 8. in 20. uro bo medtem na odseku štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zaradi nujne sanacije cestišča zaprt vozni pas med predoroma Pletovarje in Golo rebro.

Na primorski avtocesti bo v soboto in nedeljo med 8. in 15. uro pred priključkom Brezovica proti Ljubljani v dolžini 1,6 kilometra promet potekal le po enem prometnem pasu. Poteka namreč sanacija nadvozov Brezovica in Podpeč. V območju zapore bo hitrost prometa omejena na 60 kilometrov na uro.

Od sobote od 11. ure do nedelje do 20. ure pa bo promet oviran na odseku primorske avtoceste med Postojno in Razdrtim proti Kopru. V dolžini enega kilometra bo potekal le po enem prometnem pasu. Zaradi popravila udarnih jam in kolesnic bosta namreč zaprta vozni in odstavni pas. V območju delovne zapore bo hitrost prometa prav tako omejena na 60 kilometrov na uro.

Do ponedeljka bo na območju razcepa Gabrk iz smeri Ljubljane proti Kopru v dolžini 800 metrov promet prav tako nekaj časa potekal le po prehitevalnem pasu. Potekala bo namreč zamenjava meteorne kanalizacije na nadvozu državne ceste.

Dela bodo potekala tudi na gorenjski in dolenjski avtocesti. Od sobote od 4. ure do nedelje do 20. ure bo tako na odseku gorenjske avtoceste med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani promet v dolžini enega kilometra potekal le po prehitevalnem pasu. Potekal bo nujna sanacija razpok, posedkov in kolesnic.

Na območju priključka Šmarje-Sap proti Ljubljani pa bo od petka od 23.30 ure do sobote do 21. ure promet v dolžini 500 metrov potekal le po prehitevalnem pasu. Nujno je namreč popravilo posedkov, mrežastih razpok in udarnih jam, še pojasnjujejo na Darsu.