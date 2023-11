Tožilci izbrali štiri nove člane Državnotožilskega sveta

Ljubljana, 24. novembra - Državni tožilci so za nove člane Državnotožilskega sveta izvolili vrhovnega državnega tožilca Harija Furlana, višjo državno tožilko Nadjo Sovinc, okrožnega državnega tožilca Damirja Kusića in okrajnega državnega tožilca Ivana Pridigarja, so iz Državnotožilskega sveta sporočili po današnji seji volilne komisije.