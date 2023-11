* Izidi: 1. Jens Luraas Oftebro (Nor) 19:24,6 2. Jarle Magnus Riiber (Nor) + 0,4 3. Joergen Grabaaak (Nor) 1,1 4. Johannes Rydzek (Nem) 3,1 5. Eero Hirvonen (Fin) 3,5 6. Johannes Lamparter (Avt) 6,0 ... 26. Vid Vrhovnik (Slo) 1:08,3 44. Gašper Brecl (Slo) 2:14,5