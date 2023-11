DZ sprejel novelo zakona o štipendiranju

Ljubljana, 24. novembra - Državni zbor je z 58 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o štipendiranju, ki z naslednjim šolskim letom omogoča sočasno prejemanje državne in Zoisove štipendije. Štipendije Ad futura pa prenaša na ministrstvi za vzgojo in izobraževanje ter za visoko šolstvo, znanost in inovacije.