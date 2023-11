Slovenija in Indija v globalno zavezništvo za znanost in upravljanje porečij

Ljubljana, 24. novembra - Slovenija je na podlagi uspešnega delovanja slovenskega mikrosatelita Nemo-HD na povabilo Indije v New Delhiju podpisala listino o ustanovnemu članstvu Globalnega zavezništva za znanost in upravljanje porečij. Krepitev sodelovanja s petim največjim svetovnim gospodarstvom je zelo pomembna, zlasti ko gre za znanost, so zapisali na ministrstvu.