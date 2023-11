Dan slovenskega superračunalniškega omrežja posvečen povezovanju znanosti in gospodarstva

Ljubljana, 24. novembra - Mednarodni Dan slovenskega superračunalniškega omrežja, ki je prejšnji četrtek potekal v sklopu Arnesove letne konference Mreža znanja, je osvetlil pomembnost sodelovanja Slovenskega superračunalniškega omrežja SLING z različnimi raziskovalnimi področji in gospodarstvom. Predavatelji so izpostavili ključno vlogo mednarodnih sodelovanj in projektov.