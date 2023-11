Ribom in Valnes zmagovalca v uvodu sezone smučarskega teka

Ruka, 24. novembra - Švedinja Emma Ribom in Norvežan Erik Valnes sta zmagovalca uvodne preizkušnje letošnje sezone svetovnega pokala v smučarskem teku v Ruki na Finskem. V kvalifikacijah današnjega sprinta so nastopili tudi Slovenci Miha Šimenc, Vili Črv in Anže Gros, a se niso prebili v izločilne boje. Najboljši je bil Gros, ki pa je bil šele 70.