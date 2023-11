Na Otoku v enem letu izgubljenih ali ukradenih več kot 2000 vladnih naprav

London, 24. novembra - V Veliki Britaniji je bilo v zadnjih 12 mesecih izgubljenih ali ukradenih več kot 2000 vladnih naprav, vključno s prenosnimi računalniki, mobilnimi telefoni, trdimi in zunanjimi diski ter pomnilniškimi ključi. Liberalni demokrati so pozvali k preiskavi, ki bi ugotovila, ali so bili podatki na teh napravah podvrženi kakršnemukoli tveganju.