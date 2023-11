Računsko sodišče Upravni enoti Ljubljana o delu poslovanja izdalo mnenje s pridržkom

Ljubljana, 24. novembra - Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti dela poslovanja Upravne enote Ljubljana v letu 2022. Izdali so jim mnenje s pridržkom v delu, ki se nanaša na izdatke za blago in storitve ter investicijske odhodke. Podali so tudi priporočila za izboljšanje poslovanja, niso pa zahtevali odzivnega poročila, so sporočili z računskega sodišča.