V Dublinu so se po izgredih razmere umirile

Dublin, 24. novembra - Potem ko so Dublin v četrtek zvečer pretresli obsežni nasilni izgredi, so se ponoči razmere umirile. Policija je kljub temu za danes napovedala okrepljeno prisotnost na ulicah irske prestolnice. Povod za izgrede je bil napad z nožem na žensko in otroke v bližini šole, motiv sicer ostaja neznan.