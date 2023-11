Killington nova priložnost za Bucik, Slokar in Dvornik

New York, 24. novembra - Karavana svetovnega pokala v alpskem smučanju se je preselila onstran Atlantika. Najboljše slalomistke in veleslalomistke so zbrane v Killingtonu. Na dveh tekmah v ZDA bodo nastopile tudi tri Slovenke Ana Bucik, Andreja Slokar in Neja Dvornik, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.