V restavraciji v Rimu so psi na prvem mestu

Rim, 24. novembra - Pepetovo kosilo je tako dobro, da je počistil krožnik kar z jezikom. V restavraciji Fiuto v Rimu je to zelo verjeten prizor, saj je prva restavracija v Italiji, namenjena psom. Tu ljudje in kosmatinci sedijo skupaj za eno mizo in uživajo v fini kulinariki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.