V Novem mestu pregledna razstava Niti, sukanci in konci Marije Mojce Pungerčar

Novo mesto, 24. novembra - V galeriji Simulaker v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli pregledno razstavo Niti, sukanci in konci akademske slikarke Marije Mojce Pungerčar. Njena dela spodbujajo poglobljen razmislek o družbenih vprašanjih, lastnih predsodkih, stereotipih in družbenih normah, je ob razstavi zapisal kurator Adrijan Praznik. Na ogled bo do 22. decembra.