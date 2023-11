Tokio, 24. novembra - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se danes večinoma znižali. Vlagatelji so previdni, danes tudi ni bilo usmeritve z Wall Streeta, ki je bil v četrtek zaradi praznika zaprt. Zaradi rasti v začetku tedna so indeksi na poti k tedenski rasti, poročajo tuje tiskovne agencije.